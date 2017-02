Serviços de Economia garantem incentivos à concorrência

O Governo prometeu apoiar uma maior concorrência e promover a abertura, em nome dos interesses dos consumidores, do mercado de combustíveis em Macau. A nova estação de abastecimento que começou a operar em meados do ano passado tem cumprido as disposições relativamente à redução de preços, assegura a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) numa resposta a Kwan Tsui Hang.

A deputada apresentou no final do ano passado uma interpelação escrita sobre a problemática em que defendia que “a nova bomba não cumpriu o requisito definido no contrato no que respeita à taxa de preço reduzido”, comparativamente aos bónus concedidos pelas outras gasolineiras. Na resposta à parlamentar, assinada por Tai Kin Ip, a Direcção dos Serviços de Economia diz que não é bem assim: “A nova estação de abastecimento iniciou as operações em Junho de 2016 e reduziu os preços dos seus combustíveis até 20 por cento abaixo dos preços de mercado dentro do prazo de 30 meses a contar da data da inauguração, como é requerido no contrato, e o seu preço de venda tem sido mais baixo do que o de outras estações de abastecimento”, assinala o director da DSE.

Tai Kin Ip adiantou ainda que a equipa de fiscalização da DSE solicitou às empresas que exploram as restantes gasolineiras do território que proporcionem preços e promoções mais vantajosos para o público e prometeu que o Governo iria “continuar a motivar de forma ordenada a abertura do mercado e encorajar a competitividade”, em benefício dos consumidores.

Relativamente ao Depósito de Distribuição dos Combustíveis, o responsável da Direcção dos Serviços de Economia esclareceu que, até Dezembro do ano passado, a sua utilização global chegou a superar por vezes os 80 por cento. Ainda assim, Tai Kin Ip considera a actual capacidade de armazenamento “suficiente” e afirma que a eventual vinda de outros operadores será feita em coordenação com o planeamento urbano e a expansão do território e que a construção de um novo depósito de distribuição de combustíveis está condicionada pela existência de uma localização adequada