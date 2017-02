Sands ofereceu 300 mil patacas à Loja Social da Santa Casa da Misericórdia

A Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCMM)recebeu no sábado mais um donativo. Desta feita foi a Sands China quem canalizou, pelo quinto ano consecutivo, um cheque no valor de 300 mil patacas. Ao PONTO FINAL, António José de Freitas, o provedor da instituição, falou também sobre os projectos futuros, nomeadamente a abertura de uma nova creche e a expansão da Farmácia Popular ao edifício sede da Santa Casa.

A Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCMM) recebeu, no sábado, um donativo no valor de 300 mil patacas atribuído, pelo quinto ano consecutivo, pela Sands China Ltd. “Pessoas unidas no bem-fazer”. Foi assim que o provedor da instituição, António José de Freitas, se referiu ao donativo efectuada no fim-de-semana. Na cerimónia de atribuição do montante estiveram presentes representantes da operadora, que ajudaram também a distribuir 360 cabazes a famílias carenciadas do território.

“É uma responsabilidade social que não cabe só às operadoras mas também à comunidade em geral (…), aos que têm posses. É no dar que está a felicidade. Eu penso que não é porque as operadoras ganham mais dinheiro, eu acho que todas as empresas, filantropos, pessoas que têm posses devem ajudar os que não têm”, defendeu o provedor da Santa Casa ao PONTO FINAL, assinalando a “generosidade” dos patrocínios que têm sido canalizados para a instituição.

Este ano arrancou – no mês passado – com a distribuição de cabazes a 360 famílias e com a oferta de um cheque por parte do Banco da China no valor de 300,000 patacas. O montante oferecido aumentou de 200,000 mil patacas para 300,000 desde há dois anos, com a generalidade dos patrocinadores a nortearem-se por aquela valor . Cabe à Sociedade dos Jogos de Macau a doação do mês de Março.

As famílias beneficiadas são seleccionadas pela própria Santa Casa da Misericórdia: “Nós é que limitamos o número. Inicialmente, estamos a ajudar 360 famílias, sendo que 150 são seleccionadas peça União Geral das Associações dos Moradores de Macau [UGAMM] e outras 150 à Federação das Associações dos Operários de Macau [FAOM]. Temos de fazer a triagem. A Santa Casa toma conta de 60 famílias”, explicou António José de Freitas, referindo que “não é possível atender mais do que isso com um subsídio de 300,000 patacas”.

De acordo com o provedor da mais antiga instituição de solidariedade social do território, não faz parte dos planos da Irmandade sugerir um aumento do valor dos patrocínios. O número de agregados familiares – 360 – abrangidos pela Loja Social conheceu um aumento de dez famílias desde Novembro de 2016, contudo o número também não deverá conhecer alterações ao longo deste ano: “Não vamos dar menos do que o habitual. São 300,000 patacas por mês. Se em vez de 360 famílias, vamos ajudar 400 ou 450, naturalmente que o bolo é o mesmo e são mais 100 famílias. Aos que estão [compreendidos no grupo de beneficiários], já não corresponderá como tem sido até agora em termos de conteúdo, cabazes”, justificou o provedor.

Lançado em Fevereiro de 2013, “o projecto de solidariedade social conta com o generoso patrocínio de empresas concessionárias do jogo, outras empresas e filantropos, e acudiu já a mais de 15,000 famílias que se encontram em situação difícil, por não auferirem de rendimentos suficientes que lhes permitam sobreviver no dia-a-dia, não estando abrangidas pelos restantes sistemas de apoio. Contam-se entre as prioritárias nesta selecção as monoparentais, ou integrando deficientes, enfermos e idosos”, explicou Cecília Jorge, consultora da Santa Casa da Misericórdia de Macau.

PROJECTOS FUTUROS SEM DATAS DEFINIDAS

A abertura da creche da Santa Casa da Misericórdia nas antigas instalações da Cruz Vermelha de Macau, na Avenida da República, prevista para este ano, foi mais uma vez adiada. As obras, espera António José de Freitas, deverão “começar em breve”: “Já passou pelo tal Conselho de Planeamento Urbanístico e estamos a ainda a aguardar a luz verde da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes”, explica o provedor. “As obras vão ter início ainda durante este ano 2017, com certeza. Mas tudo aponta para que não possam ser concluídas até Setembro, que é quando começa o novo ano lectivo. Este ano vai ser muito apertado (…)”, explicou o provedor da SCMM.

No caso da expansão da Farmácia Popular ao espaço onde funcionou o Cartório Notarial por mais de cinco décadas, o processo “está a correr”: “Já foi submetido o pedido para obras de benfeitorias no interior e não vamos alterar minimamente a estrutura da fachada. Temos de respeitar a lei – aliás, a Santa Casa sempre respeitou a lei – porque isto faz parte do centro histórico de Macau. Há a Lei da Salvaguarda do Património e nós temos que respeitar. Portanto, garantidamente, a Farmácia Popular – o edifício-sede da Santa Casa – mantém-se tal e qual. Naturalmente que, depois de ter sido um serviço público durante mais de meio século, tem de ser readaptado, digamos assim, para uma farmácia”, assegurou o responsável. J.F.