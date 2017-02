Professor da Universidade de Macau eleito para organismo internacional de Matemática

O professor Jin Xiaoqing, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Macau (UM), foi eleito para um mandato de dois anos como presidente da Secção do Extremo Oriente da Sociedade para a Matemática Aplicada e Industrial (SIAM, na sigla em inglês).

“A nomeação do professor Jin para presidente da secção da Ásia Oriental da SIAM evidencia o reconhecimento internacional da posição de liderança de Macau no campo [das matemáticas]”, congratula-se a instituição de ensino, em comunicado de imprensa. O mandato de Jin Xiaoqing no organismo teve já início no dia 1 do mês passado.

Figura de topo no mundo académico na RAEM, Jin Xiaoqing tem-se dedicado à promoção e ao desenvolvimento das matemáticas no território. Além do seu trabalho como docente e investigador, o professor tem-se evidenciado também como dirigente académico – encabeçando o Departamento de Matemática da Universidade de Macau – e ainda como editor de cinco revistas científicas no campo das matemáticas.