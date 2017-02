O julgamento conexo ao caso do ex-Procurador Ho Chio Meng tem o começo marcado para 17 de Fevereiro, sexta-feira, pelas 09h30, na sala de Audiência n.º 1 do Tribunal Judicial de Base. Entre os nove arguidos vão estar Lai Kin Ian, ex-chefe do Gabinete do Procurador, Chan Ka Fai, ex-funcionário do Ministério Público, Lei Kuan Pun, Mak Im Tai e Wong Kuok Wai, que já foram ouvidos no Tribunal de Última Instância, no âmbito do caso que envolve Ho Chio Meng.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...