Novas regras para capacetes vão ter impacto mínimo, diz Ho Lai Ieng

Os modelos de capacetes que poderão ser utilizados no território a partir do segundo semestre deverão ser gradualmente conhecidos até 13 de Junho e o período de mora é, no entender de Ho Lai Ieng, mais do que suficiente para adquirir capacetes novos, caso seja necessário.

Representante do sector do comércio de motociclos no Conselho Consultivo do Trânsito, a responsável diz que a esmagadora maioria dos capacetes comercializados no território respeitam as novas normas propostas pela DSAT. Ho estima que entre 70 e 80 por cento dos motociclistas de Macau não sejam afectados pela entrada em vigor das novas normas. Os restantes terão tempo suficiente para proceder às alterações necessárias.