Novas normas para capacetes a partir de Junho

A partir do dia 13 de Junho, motociclistas e passageiros vão passar a ser obrigados a utilizar capacetes cujas características vão ao encontro dos oito requisitos técnicos listados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

As Normas Técnicas de Capacetes de Protecção vão entrar em vigor no dia 13 de Junho. Até lá, a DSAT vai anunciar, gradualmente (à medida que as empresas se candidatarem à inclusão dos seus modelos na lista de capacetes permitidos) os capacetes aprovados. O organismo vai publicar na sua plataforma electrónica – também de forma gradual, mas num curto espaço de tempo – as condições para aprovação das candidaturas.

Até ao passado dia 3, a DSAT recebeu candidaturas de 14 modelos de capacetes e os resultados finais serão divulgados, também, no dia 13 de Junho. A avaliação das candidaturas formalizadas depois do dia 3 deste mês, serão conhecidas apenas no dia 16 de Junho. O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) vai ser informado pela DSAT sobre os modelos de capacetes aprovados para reforçar a aplicação e o cumprimento da lei.