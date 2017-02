Li Canfeng diz que inspecções a elevadores estão em queda porque não são obrigatórias

O facto do elevadores não estarem entre os equipamentos sobre os quais é obrigatória a emissão de um certificado de segurança justifica a quebra no número de candidaturas submetidas junto do Governo para que a certificação seja emitida. A explicação foi avançada pelo director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) na resposta a uma interpelação escrita enviada ao Executivo pela deputada Ella Lei Cheng I.

“Actualmente a maior parte dos elevadores foi declarada, mas as candidaturas para a inspecção anual ou o certificado de segurança de funcionamento da inspecção preliminar são opcionais e não obrigatórias. Para que tal aconteça é necessária a cooperação do sector”, deixou claro Li Canfeng, numa resposta escrita à parlamentar.

Ella Lei Cheng I colocou a questão porque depois da promulgação, em Maio de 2013, das “Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de Elevadores o número de inspecções e certificações sofreu um decréscimo. No entender da deputada, os objectivos da legislação passavam por “promover a concorrência leal no sector, assegurar a qualidade desses equipamentos e proteger melhor a população”.

Sobre a possibilidade de tornar as inspecções e manutenções dos elevadores obrigatórias, Li Canfeng deixa a hipótese em aberto, depois de ouvida as opiniões do sector.