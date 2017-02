Largada de passageiros na Rua Belchior Carneiro só após o Ano Novo Chinês

O fim das celebrações do Ano Novo Chinês irá marcar o regresso da medida que impede os autocarros de turismo de estacionar ou de parar para recolher passageiros na Rua Belchior Carneio, junto às Ruínas de São Paulo, entre as oito da manhã e as seis da tarde, revelou um responsável da Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

Em declarações durante o programa Fórum Macau, do canal em língua chinesa da Teledifusão de Macau, Paulo Nascimento Leão, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da DST, confirmou que a medida que entrou em vigor há duas semanas foi suspensa apenas a título provisório durante o feriado do Ano Novo Lunar.

No mesmo programa, Wong Hon Neng, presidente da Comissão Executiva do Conselho de Consumidores revelou que um produtor do canal TVB que se tinha queixado de ter recebido uma conta excessiva num restaurante durante esta quadra não pretendia prosseguir adiante com a queixa.