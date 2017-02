Governo apoia financeiramente abate de motociclos poluentes

Com o intuito de incentivar a retirada de circulação de veículos altamente poluentes, o Governo vai atribuir um apoio financeiro de 3500 patacas aos proprietários de motociclos e ciclomotores com motor a dois tempos que os pretendam entregar para abate. O regulamento administrativo, aprovado em Conselho Executivo, deixa de fora os motociclos aos quais tenha sido atribuída nova matricula após 1 de Setembro de 2014.

O Governo vai atribuir um apoio financeiro de 3500 patacas aos proprietários de motociclos ou ciclomotores com motor a dois tempos que pretendam entregar as viaturas para abate. Com este regulamento administrativo, aprovado na sexta-feira em Conselho Executivo, o Governo pretende incentivar os proprietários a abrir voluntariamente mão dos veículos, de modo a reduzir a circulação de veículos altamente poluentes e melhorar a qualidade do ar nas rodovias do território.

A discussão em Conselho Executivo do projecto de regulamento administrativo designado “Plano de Apoio Financeiro ao Abate de Motociclos e Ciclomotores com Motor a Dois Tempos” foi formalmente concluída na passada sexta-feira. A melhoria da qualidade do ar nas vias públicas e a saúde da população – bem como a implementação dos planos de acção definidos pelo “Planeamento da Protecção Ambiental de Macau (2010-2020)” que dizem respeito ao reforço do controlo da poluição atmosférica – estiveram na origem de um estudo governamental “sobre a implementação do plano de apoio financeiro ao abate de veículos altamente poluidores”, lembra o Conselho Executivo através de uma nota de imprensa. Durante o processo foram ouvidos o Conselho Consultivo do Ambiente, o Conselho Consultivo do Trânsito e várias organizações do sector comercial de veículos e transportes e as organizações sociais e de protecção ambiental.

Com o referido plano, que agora entra em vigor, o Executivo procura “incentivar, através da atribuição de apoio financeiro adequado, os proprietários dos motociclos ou ciclomotores com motor a dois tempos altamente poluidores, a entregar, para efeitos de abate, o seu veículo à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental”, explica a mesma nota.

O projecto define como beneficiários do apoio financeiro “os proprietários de motociclos ou ciclomotores com motor a dois tempos altamente poluidores, que tenham pago o respectivo imposto de circulação ou dele estejam isentos”. De fora ficam os proprietários “a cujo motociclo ou ciclomotor tenha sido atribuída uma nova matrícula após o dia 1 de Setembro de 2014”.

O montante do apoio financeiro a conceder por cada motociclo ou ciclomotor com motor a dois tempos que seja entregue para efeitos de abate é de 3500 patacas. O pedido de concessão da prestação monetária deve ser dirigido ao Fundo para a Protecção Ambiental e Conservação Energética (FPACE), cabendo ao mesmo a decisão de atribuir ou não a ajuda. O prazo de candidatura ao plano de apoio financeiro será fixado por despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas.