Empreitadas sem rede(s)

A Companhia de Electricidade de Macau poderá ter que gastar mais de 200 milhões de patacas na repetição de uma obra que foi conduzida há cinco anos e que deveria dotar o território de uma estrutura com um período útil de vida de mais de 30 anos. A CEM diz que o custo da empreitada deverá ser parcialmente custeado por uma empresa que lhe forneceu cabos de baixa qualidade.

Elisa Gao

Uma nova associação, ainda em fase de constituição, exige explicações ao Governo sobre a empreitada de reinstalação da rede de transporte de energia que liga a subestação Lótus à subestação do Canal dos Patos.

A Associação de Sinergia de Macau convocou ontem uma conferência de imprensa para lembrar que a infra-estrutura que vai ser substituída começou a ser utilizada há menos de cinco anos, em Julho de 2012. Em 2011, a Companhia de Electricidade de Macau (CEM) investiu 240 milhões de patacas na substituição da rede com o objectivo de elevar a capacidade de condutividade do sistema de distribuição de energia que serve a Zona Norte dos 110 para os 220 KiloVolts.

A empreitada ficou concluída em meados de 2012, mas entre Fevereiro e Março de 2014 – ao fim de menos de dois anos de utilização – a rede foi acometida de três curto-circuitos que estiveram na origem de flutuações de energia um pouco por todo o território.

Na conferência de imprensa ontem organizada, os responsáveis pela Associação de Sinergia de Macau lembram que as obras conduzidas há cinco anos deviam garantir a eficácia da rede por um pelo menos trinta anos, mas as esperanças relativas ao período útil de vida das instalações caírem por terra logo após os problemas registados na Primavera de 2014. Na altura, o Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético emitiu um comunicado de imprensa em que explicava que os curto-circuitos ter-se-ão ficado a dever a uma sobrecarga da rede e ao facto dos cabos, por não terem aguentado o aumento de tensão, terem ficado literalmente queimados.

O organismo excluiu à época que a influência de factores ambientais – térmites, sedimentação ou obras nas estradas – possam ter estado na origem do incidente. Na mesma altura, a CEM respondeu ao problema com o anúncio de que tinha incumbido uma entidade independente de conduzir um estudo sobre a questão, mas as conclusões da iniciativa nunca foram tornadas públicas.

No final do mês passado, quando foram tornadas públicas as empreitadas que vão ter como alvo, este ano, as estradas do território, uma das obras de maior monta – que se deve prolongar por um período de 450 dias – refere-se, precisamente, à empreitada de reinstalação do sistema de transporte de energia concluído há cinco anos.

Lam U Tou, responsável pela Comissão Instaladora da Associação de Sinergia de Macau, insta o Governo e a Companhia de Electricidade de Macau a explicar porque razão a rede tem de ser substituída menos de cinco anos de ter começado a ser utilizada: “Quem deve ser responsável pela empreitada de substituição da rede? Estamos a falar de um empreitada que deve custar 240 milhões de patacas, se calhar até um pouco mais”, defende o também vice-presidente da Associação Choi In Tong Sam.

Lam exorta o Executivo a explicar o que deve ser feito para que sejam evitadas situações da índole no futuro, bem como o que pode ser concebido para minimizar o impacto da empreitada no tráfego.

Contactada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a CEM justificou a empreitada de reinstalação do sistema de transporte e distribuição de energia com os problemas detectados posteriormente em algum do material utilizado: “Devido a problemas de qualidade que não nos foram referenciados pelos abastecedores, acabamos por nos deparar com alguns problemas com alguns cabos. As despesas de reparação desses problemas serão custeadas pelos abastecedores. A CEM autorizou técnicos e uma empresa independente de consultoria para examinar o problema e eles exigem a fabricantes e a abastecedores que melhorem a qualidade ao nível da produção, ao mesmo tempo que reforçam a supervisão e a exigência na escolha das matérias primas para que incidentes do género não voltem a ocorrer no futuro”, assegura a empresa.

A CEM adiantou ainda que tenciona cooperar com o Governo e com outras organizações com o propósito de reduzir o impacto da empreitada no tráfego e na mobilidade urbana.

O Gabinete de Desenvolvimento do Sector Energético, por sua vez, garante que o Governo vai reforçar os preceitos de supervisão e fiscalização e exigir à CEM que eleve os padrões de qualidade no que diz respeito à escolha quer dos materiais, quer das entidades abastecedoras.

De acordo com a comissão instaladora dirigida por Lam U Tou, a Associação da Sinergia de Macau tenciona afirmar-se como uma associação com interesses gerais, focada em assuntos tanto de natureza social, como de natureza política.