Em quatro trabalhadores, entidade ligada à AGOM emprega três não-residentes

Na Associação Geral dos Operários de Construção Civil de Macau num total de quatro trabalhadores, três são não-residentes. Também no Centro de Recuperação da Associação Geral dos Operários há uma percentagem de 46 por cento de não-residentes. Apesar do discurso de protecção aos locais, a deputada ligada à FAOM, Ella Lei, esclarece que o organismo não é contra a entrada de não-residentes.

João Santos Filipe*

Apesar da Federação das Associações dos Operários de Macau ser uma das mais acérrimas defensoras da protecção dos direitos dos trabalhadores residentes em detrimento dos não-residentes, a Associação Geral dos Operários de Construção Civil de Macau – organismo que integra a FAOM – tem a trabalhar três não-residentes e um local.

Os dados a que o PONTO FINAL teve acesso fazem parte das estatísticas da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais sobre as entidades do território que contam com trabalhadores não residentes ao seu serviço.

No total são quatro as entidades ligadas à Federação das Associações dos Operários de Macau que aparecem referenciadas no documento: o Centro de Recuperação da Associação Geral dos Operários de Macau, a Clínica dos Operários – Sede, a Associação Geral dos Operários de Construção Civil de Macau e a Escola para Filhos e Irmãos dos Operários.

O caso que deixa patetente uma maior contradição entre o discurso dos deputados Ella Lei Cheng I, Kwan Tsui Hang e Lam Heong Sang, é o da

a Associação Geral dos Operários de Construção Civil de Macau. Num total de quatro empregados três – todos especializadas – são trabalhadores não-residentes e apenas um é um residente local.

O cenário tem-se mantido inalterado desde 2014 até Setembro do ano passado, quando continuavam a trabalhar no mesmo edifício, na Estrada do Repouso, três não residentes, fasquia que representa uma taxa de 75 por cento de funcionários não-residentes.

Outro caso onde a mão-de-obra não-residente assume um papel muito importante é no Centro de Recuperação da AGOM, na Taipa. Enquanto que no fim de 2014 eram 11 os trabalhadores não-residentes empregados pelo organismo (e 30 os residentes), no terceiro trimestre de 2016, o número de não-residentes já era de 23 e o de residentes 27. O cenário esconde uma taxa de 46 por centro de trabalhadores não-residentes.

Ella Lei diz que FAOM não é contra importação

A Escola para Filhos e Irmãos dos Operários e a Clínica dos Operários – Sede são aqueles em que a realidade está mais de acordo com o discurso embandeirado pelo grupo parlamentar de que Ella Lei faz parte. No estabelecimento de ensino, situado na Avenida do General Castelo Branco, num total de 123 empregados, apenas um é não-residente, tratando-se, no caso, de um trabalhador especializado. Já na Clínica dos Operários havia um trabalhador não-residente para 87 residentes.

Confrontada com os números avançados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, Ella Lei defendeu-se afirmando que a “AGOM não apoia a proibição de importar trabalhar não-residentes”, mas que há procedimentos que devem ser respeitados para que seja garantido um certo nível salarial a todos os trabalhadores: “Nós nunca dissemos: ‘Nem mais um trabalhador não-residente’. Só defendemos que têm de ser seguidos os procedimentos correctos, como por exemplo ao nível dos salários”, afirmou Ella Lei, ao PONTO FINAL. “Temos de pensar: será que havia trabalhadores interessados neste tipo de trabalho? Acredito que os meus colegas na AGOM respeitaram todos esses procedimentos antes da contratação”, frisou.

Sobre o trabalhadores não-residentes que prestam serviço no Centro de Recuperação da AGOM, a deputada da Assembleia Legislativa admite a existência de falta de quadros no sector da saúde: “Na realidade o sector da enfermagem e médico enfrenta falta de trabalhadores. Essa é uma realidade”, diz. “Damos prioridade ao trabalho local, mas se não conseguirmos funcionários suficientes podemos contratar não-residentes, de acordo com as leis”, salienta a deputada.

* Com Elisa Gao