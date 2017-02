Dupla de Hong Kong traz espectáculo de música e humor ao Teatro do Venetian

A dupla Jim Yan e Donald Tong sobe ao palco do Venetian Theatre para um espectáculo com muita música e com muito humor. “Yo! St. ILUB Battle Ng Hang Him Cosmos Tour Macao” decorre no dia 4 de Março, no Teatro do Venetian, e inclui no seu alinhamento os ‘sketches’ e as personagens mais populares a que a dupla de Hong Kong dá vida.

O duo é conhecido pela sua versatilidade e tem crescido no mundo do entretenimento, tanto na área da música como da representação e da apresentação. Na Commercial Radio 2 de Hong Kong, por exemplo, destacam-se enquanto ‘entretainers’ e DJs.

Apesar de serem populares entre o público de todas as idades, o espectáculo que Jim Yan e Donald Tong vão apresentar no Teatro do Venetian é especialmente dedicado às gerações mais jovens. Com um cariz interactivo, a apresentação conta também com uma batalha de hip-hop entre os dois artistas, sendo o público chamado a votar pelo vencedor.

Na digressão, que já subiu a vários palcos em Hong Kong, os artistas – também conhecidos como “I Love You Boyz” – viram os bilhetes para os espectáculos vendidos assim que foram colocados à venda. Em Macau, os bilhetes estão à venda a partir de hoje, nos locais habituais, e o valor oscila entre as 280 e as 680 patacas. “Yo! St. ILUB battle Ng Hang Him Cosmos Tour Macao” está agendado para o primeiro sábado do próximo mês, pelas 20h.