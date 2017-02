DSAT removeu 270 veículos mal estacionados nos parques públicos em 2016

A Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT) divulgou ontem estatísticas relativas às situações de “estacionamento abusivo” nos 41 parques públicos sob sua responsabilidade: os 270 veículos que o organismo detectou em situação abusiva no ano passado representam um aumento superior a 36 por cento comparativamente aos números relativos aos casos de ilicitude registados em 2015.

“Segundo os dados estatísticos disponíveis, em 2016 nos 41 parques de estacionamento públicos da responsabilidade da DSAT, foram encontrados 270 veículos estacionados abusivamente – mais 72 em comparação com o ano de 2015, um aumento de 36,36 por cento – , dos quais 13 se reportavam a motociclos ou ciclomotores, sendo os restantes automóveis ligeiros”, revelou a DSAT em comunicado de imprensa.

De acordo com os regulamentos pelos quais se regem os parques de estacionamento públicos, um veículo que estacione no mesmo lugar por mais de oito dias consecutivos, que estacione em lugar reservado ou privado, em local que prejudique o regular funcionamento do parque ou que ocupe vários lugares de estacionamento é considerado como estando em estacionamento abusivo, recordam os Serviços para os Assuntos de Tráfego. Os carros encontrados nessas condições podem ser punidos com pena de multa, ou ainda serem considerados abandonados e serem transferidos para a guarda dos Serviços de Finanças para serem vendidos em hasta pública.

Relativamente aos 270 veículos abusivamente estacionados em 2016, a DSAT adianta ter iniciado o processo de tratamento nos termos do disposto do “Regulamento do Serviço Público de Parques de Estacionamento”. Mais de uma centena e meia – 170 veículos – foram removidos pelos seus proprietários após o pagamento das respectivas despesas, 81 foram removidos pela DSAT, pela polícia ou pelas empresas de gestão para o parque de depósito de veículos, 19 tiveram as suas matrículas canceladas ou foram revertidos para o Governo, ficando os respectivos lugares de estacionamento reabertos ao público.