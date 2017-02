Director financeiro “sobrevive” apenas quatro meses na Sands China

Um executivo de topo da Sands China apresentou a sua demissão ao fim de apenas quatro meses no cargo. A surpreendente saída do director financeiro Stephen Law Cheuk-kin é a mais recente das várias demissões de altos cargos na indústria do jogo de Macau nos últimos meses.

Law, de 53 anos, tinha deixado um cargo semelhante na MTR, a sociedade que gere o metropolitano de Hong Kong para assumir a posição na Sands a 29 de Setembro do ano passado. O executivo, que liderou o departamento financeiro da MTR entre 2013 e Agosto último, teve a sua demissão confirmada por uma porta-voz da Bolsa de Valores da vizinha Região Administrativa Especial, avançou o diário South China Morning Post, sem no entanto explicar as razões que motivaram a sua saída.

Ainda que sem relação confirmada, a demissão de Law aparece dias após um acordo assinado pela empresa-mãe Las Vegas Sands Corporation para pagar uma multa de quase sete milhões de dólares (55,9 milhões de patacas) para resolver uma investigação das autoridades federais dos Estados Unidos às suas actividades na China Continental e em Macau, nomeadamente acerca de alegadas violações à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act). A referida lei proíbe empresas norte-americanas de subornar altos-funcionários estrangeiros por forma a obter preferência em concursos e garantir concessões.

Também no mês passado, o grupo de promoção de jogo Neptune anunciou a demissão de Stephen Chan Shiu-wong dos cargos de director-executivo, director financeiro e secretário da companhia. Na altura, a empresa anunciou que Chan estava de saída para “dar um rumo diferente à sua carreira”. O facto é que o sector da promoção de jogo tem atravessado tempos difíceis em Macau: das 141 empresas licenciadas que operavam em Janeiro de 2016, o número baixou para as actuais 126, de acordo com os dados recentemente revelados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).