Artista nascida em Macau expõe em Trás-os-Montes

“Brincar e ser Feliz” é o tema de uma nova exposição para ver, a partir de hoje, em Vinhais, no distrito de Bragança. Os visitantes são convidados a entrar no mundo das bonecas de Odete Rodrigues, a artista com raízes no concelho transmontano que foi polícia em Lisboa e regressou à terra da família para dar a conhecer as suas obras.

A exposição ficará patente na biblioteca do Centro Cultural dos Condes de Vinhais até 31 de Março e “destina-se a crianças e adultos porque ninguém fica indiferente a uma boneca”, como descreve a organização na nota de imprensa em que procede à divulgação do evento.

Odete Rodrigues nasceu em Macau, em 1961, iniciou o percurso escolar em Vinhais, aos cinco anos depois de ter regressado a Portugal, e mais tarde foi para Lisboa onde tirou o curso de polícia e viveu grande parte da sua vida. A artista sempre gostou de bonecas e as artes sempre fizeram parte do seu percurso pessoal. Algumas das obras que cria bebem inspiração no longínquo Oriente onde nasceu.