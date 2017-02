Arte sobre rodas no Grande Prémio de Macau

Carro de competição? Ou obra de arte? A resposta é ambos. A BMW vai fazer alinhar na próxima edição do Grande Prémio de Macau um veículo cujo visual será concebido pela artista chinesa Cao Fei. A viatura poderá ser conduzida por António Félix da Costa e depois deverá rodar as principais feiras de arte contemporânea do Sudeste Asiático.

São expressões públicas e móveis da necessidade artística de criar, não constituem de todo uma novidade nos circuitos velocipédicos internacionais, mas a Macau, o conceito ainda chega envolto por uma aura de novidade pela mão da BMW. Depois de ter disputada as “24 Horas de Daytona” com um BMW M6 GTLM concebido pelo artista conceptual norte-americano John Baldessari, a construtora alemã propõe-se disputar a edição de 2017 do Grande Prémio de Macau com um “Art Car” idealizado por Cao Fei, uma jovem artista da vizinha província continental de Cantão nascida em 1978.

A ideia de transformar carros de competição em obras de arte itinerantes surgiu muito antes do BMW M6 artisticamente apetrechado por John Baldessari ter terminado a última edição das “24 Horas de Daytona” no oitavo lugar. Historicamente, os primeiros “Art Cars” foram concebidos por artistas próximos do piloto francês Hervé Poulain. A ideia de personalizar pela arte veículos de competição foi bem acolhida pela BMW, que começou a encarregar artistas germânicos com a empreitada de diferenciação.

No final da década de 80, o conceito galgou fronteiras e libertou-se das convenções de género: o convite para a criação de “Art Cars” foi feito a mulheres e a pintores e criadores de outras geografias que não a Europa e a América do Norte. Apesar do conceito se ter democratizado, até ao momento um único artista asiático – o japonês Matazo Kayama – foi convidado pela BMW para converter, a seu gosto, um dos bólides da construtora alemã numa obra de arte sobre rodas.

O cenário deverá alterar-se ainda este ano, não só devido ao aumento do peso da República Popular da China no panorama da arte contemporânea actual, mas também ao facto de serem cada vez mais o número de cidadãos do Continente a adquirirem bólides da “Bi Ma”, o nome pela qual a BMW é conhecida na China.

Mais tarde ou mais cedo, a construtora alemã teria que confiar a tarefa de conceber um Art Car a um artista chinês e a marca não se retraiu na hora de confiar a tarefa: a escolhida têm 38 anos, é natural da vizinha Província Continental de Guangdong e vai ser responsável pela criação da 18.a obra sobre rodas promovida pela construtora automóvel alemã.

Para convencer a marca de que está à altura do desafio, Cao Fei teve de se submeter ao escrutínio e à avaliação de um júri de vinte pessoas, constituído por especialistas ligados ao mundo dos motores, mas também por curadores e conservadores de espaços museológicos. A artista terá como tela um BMW M6 GT3 que, depois de ser exposto no Salão Automóvel de Pequim, em Maio próximo, deverá competir no Circuito da Guia pela mão de um dos ases do volante que melhor conhecem o traçado do território.

Piloto oficial da construtora bávara, António Félix da Costa impôs-se duas vezes nas curvas e contra-curvas da Guia e poderá regressar, no final do ano, a Macau para conduzir o “Art Car” concebido por Cao Fei. Só depois de ser conhecido o regulamento da edição de 2017 da Taça do Mundo de GT é que a BMW se deve pronunciar sobre se vai participar em nome próprio na competição ou se vai dar rodagem à criação da artista chinesa por meio de uma equipa privada.

Depois de participar no Grande Prémio de Macau, a viatura deve rodar as feiras de artes contemporânea do Sudeste Asiático.