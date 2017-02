Ano Novo Chinês gera 45 queixas de consumidores

O Conselho de Consumidores recebeu 45 queixas durante os feriados do Ano Novo Chinês, 13 das quais foram apresentadas por turistas, revelou o presidente da Comissão Executiva do organismo, Wong Hon Neng.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável adiantou ainda que a maior parte das queixas estava relacionada com “problemas menores”, tais como a recusa de estabelecimentos de restauração em receber clientes ou a chegada atrasada a locais relativamente ao estipulado pelas agências de viagens.

Wong Hon Neng anunciou ainda que a proposta de revisão da Lei de Protecção do Consumidor daria entrada no hemiciclo durante a próxima sessão legislativa do organismo. O objectivo de adiar para além de Outubro a discussão do diploma passa por evitar que o diploma seja discutido à pressa. O texto, no entanto, segundo o responsável, continua para já a ser submetido a revisão.