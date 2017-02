As autoridades afegãs fizeram ontem um novo balanço do número de vítimas mortais provocadas pela forte queda de neve que tem atingido o país nos últimos três dias, que quase duplicou para as 54 pessoas.

O porta-voz do Ministério de Desastres Naturais do Afeganistão, Omer Mohammadi, disse à agência de notícias francesa AFP que já estão contabilizados 54 mortos e 52 feridos devido às avalanches ou ao frio que se faz sentir em 22 províncias do país.