Uma foto por dia

O chicote era a lei: Um mulher, da província indonésia de Aceh, cobre o rosto enquanto é vergastada em público por ter violado a Lei Islâmica. A mulher foi condenada a 26 bengaladas por ter mantido relações sexuais sem ser casada. Aceh é a única província da Indonésia em que a sharia está em vigor. A Lei Islâmica bane o contacto sexual entre homens e mulheres que não sejam casadas. As vergastadas, aplicadas com bengalas ou com chicotes, são uma das formas de punição mais frequentes na mais ocidental das províncias da Indonésia.EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

