Serviços de Saúde examinaram 106 pessoas para despiste do H7N9

Os trabalhadores do Mercado Abastecedor Nam Yue e os funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) responsáveis pelo abate das mais de 18,000 aves que foram eliminadas na semana passada, depois de detectado o vírus da gripe aviária num lote proveniente do Continente, foram submetidos a observação epidemiológica. Foram examinadas pela Direcção dos Serviços de Saúde um total de 106 pessoas que até ao momento não apresentam qualquer sintoma.

Segundo o comunicado divulgado pela Direcção dos Serviços de Saúde, “o Governo já estabeleceu uma série de planos de contingência em resposta à gripe aviária e está bem preparado. O organismo assegura que está bem dotado com uma reserva estratégica de medicamentos antivirais e de materiais de protecção pessoal, tendo dotado as instalações adequadas com os equipamentos necessários.

Desde Setembro do ano passado, recordam os Serviços de Saúde, foram registadas infecções com o vírus H7N9 em várias províncias e municípios da República Popular da China, incluindo a Província de Jiangsu, de Zhejiang, de Anhui, de Fujian, de Xangai, de Cantão, de Hunan, de Hubei, de Jiangxi, de Guizhou e de Shandong. O organismo garante que “continua a manter a estreita comunicação com o departamento de saúde nacional e das regiões vizinhas e a Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objectivo de monitorizar a epidemia de Macau e de outras regiões”.

A estimativa, no entanto, é que, “durante um período posterior, nas regiões vizinhas, o vírus da gripe aviária H7N9 tornar-se-á gradualmente mais activo”, assumem os serviços. As autoridades pedem aos cidadãos que tomem medidas de prevenção, que passam por evitar a deslocação a locais de venda e exposição de aves e o contacto com as mesmas ou evitem o consumo de carne, de vísceras, e de produtos derivados de sangue e ovos de aves mal cozinhados. No caso de sintomas de febre, tosse e dificuldades respiratórias, por exemplo, devem dirigir-se ao hospital.

Na mesma nota enviada às redacções, os Serviços de Saúde avançaram que a idosa de 72 anos infectada com o vírus da gripe aviária – confirmado no passado dia 12 de Janeiro – continua sujeita a isolamento voluntário na enfermaria do Hospital Conde São Januário. Contudo, na passada quarta-feira, “não foi registada febre, sendo que o estado clínico é considerado estável”.