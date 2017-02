PSD quer simplificar pedidos de nacionalidade para cônjuges de portugueses

Proposta foi discutida ontem e vai ser aplicável aos matrimónio ou união de facto desde que se tenham prolongado por mais de seis anos, explicou o deputado José Cesário, ao PONTO FINAL. Os sociais-democratas pretendem igualmente que netos de portugueses tenham acesso à nacionalidade, mesmo nos casos em que os pais nunca pediram o passaporte português.

João Santos Filipe

O Partido Social Democrata (PSD) apresentou uma proposta à Assembleia da República Portuguesa para fazer com que os pedidos para a obtenção de nacionalidade por parte de cônjuges ou parceiros que vivam em união de facto se tornem mais simples e mais baratos. A proposta foi explicada, ao PONTO FINAL, pelo actual deputado do PSD e antigo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário.

“No que respeita [à atribuição de nacionalidade] aos cônjuges estamos a falar de qualquer cidadão que seja casado ou viva em união de facto com um português ou portuguesa há mais de seis anos. Propormos que deixe de ser necessário o processo entrar em tribuna cível, ou seja que seja dispensada a posição do Ministério Público”, disse o deputado preponente.

“Esta mudança implica um automatismo que vai reduzir o tempo de apreciação do processo e torná-lo praticamente gratuito. Actualmente é um processo extremamente moroso e caríssimo”, acrescentou Cesário, que sublinha a existência de alguns custos administrativos.

A proposta partiu da parte de um grupo de seis deputados dos sociais-democratas, entre os quais José Cesário, e entrou na Assembleia da República a 22 de Dezembro. À hora do fecho desta edição do PONTO FINAL ainda não tinha sido definido se o diploma será votado hoje ou se segue directamente para a comissão que o vai trabalhar.

Sobre o acréscimo de trabalho que as alterações poderão significar para as redes consulares, José Cesário recordou que foram feitas alterações no funcionamento do Consulado Geral de Portugal em Macau para lidar precisamente com estas questões: “A maior parte destes pedidos até já entraram [na rede consultar] e a rede consular terá de estar preparada. Recordo que nestes últimos anos em Macau foram criados serviços para ajudar a resolver uma parte dos problemas que se criaram devido à dificuldade de contratar os funcionários do Ministério, sobretudo para fazer frente aos assuntos relacionados com a nacionalidade”, frisou.

O mesmo diploma defende que a nacionalidade seja igualmente concedida aos netos de portugueses, mesmo nas situações em que os pais não pediram nacionalidade.

“Relativamente aos netos de cidadãos portugueses, evidentemente que no Oriente não haverá tantos casos, mas haverá alguns”, adiantou. “Estamos a falar de descendentes de portugueses cujos pais nunca pediram a nacionalidade mas que eles no fim acabam por ser atingidos pelo esquecimento dos pais. Nesse caso passaram a ter direito à nacionalidade originária sem terem de demonstrar a ligação ao território nacional nem o conhecimento da língua”, explicou.

O documento, que ainda vai ter de ser discutido em se de Comissão parlamentar, podendo sofrer alterações significativas, visa também facilitar a aprovação da nacionalidade no caso de crianças adoptadas por portugueses, sugerindo a eliminação da palavra “plena” antes do termo “adopção” no diploma.

A Lei da Nacionalidade em vigor em Portugal foi aprovada em 1981, tendo depois disso sofrido várias alterações.

Bloco de Esquerda defende nacionalidade para todos os que nasçam em Portugal

Além das propostas do Partido Social Democrata vão estar em cima da mesa alterações sugeridas pelo Bloco de Esquerda que implicam a atribuição da nacionalidade portuguesa para todas as crianças que nasçam em território português. Esta proposta será aplicável para os filhos de cidadãos estrangeiros, cujos pais não estão ligados profissionalmente ao Estado de origem.

O Bloco de Esquerda quer igualmente que para que seja concedida a nacionalidade a um estrangeiro casado com um português ou unido de facto seja apenas necessário apresentar a declaração do matrimónio ou do reconhecimento da união de facto.