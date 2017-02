Programa para artistas de rua já atraiu mais de cinco mil espectadores

Mais de cinco mil pessoas já assistiram às actuações de mais de uma centena de artistas integrados na iniciativa “Excursionando pelas Artes”, destinado a fomentar as artes espontâneas urbanas ao mesmo tempo em regulamenta a actividade. O programa, que limita a actuação dos artistas a três pontos da cidade, integra artes performativas, artes visuais e artesanato criativo.

Introduzido em Novembro do ano passado em três pontos de “busking” (actuações de rua) – o espaço Anim’Arte Nam Van, as Casas-Museu da Taipa e o Jardim da Fortaleza do Monte – o programa tem tido uma “boa aceitação”, de acordo com o Instituto Cultural (IC): “Até ao presente, mais de 160 pessoas já pediram o seu ‘Cartão de Busker’ e os três ‘pontos de busking’ acolheram, no total, actuações de mais de uma centena de artistas, tendo atraído mais de cinco mil espectadores”, confirma o organismo dirigido por Guilherme Ung Vai Meng, num comunicado de imprensa, em que anuncia que vai continuar a aceitar inscrições para o ‘Cartão de Busker’.