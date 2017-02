Panchão, panchão … Não vais fugir de mim …

O consumo de panchões nos espaços de queima do território aumentou seis por cento durante este Ano Novo Chinês, tendo o território importado 4.100 caixas, de acordo com dados do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, citados pela Rádio Macau.

Ontem foram destruídas 151 caixas, mesmo assim menos de metade do que no ano passado. Nos seis dias de festividades foram registados 106 feridos ligeiros, sendo que cinco tiveram de receber tratamento hospitalar. Apesar dos ferimentos todos receberam alta.