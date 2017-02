Novas normas de conduta para docentes entram em vigor em Setembro

Foram ontem publicadas em Boletim Oficial as Normas Profissionais do Pessoal Docente, cuja entrada em vigor se materializa já no arranque do próximo ano lectivo. O conjunto de normas que regulam a actuação dos docentes tem por pressuposto a ideia de que os professores devem ser um exemplo de “boa conduta”, adoptando “como missão principal a formação dos alunos e como filosofia prioritária a educação moral”. O conjunto de cinco extensos pontos define ainda que o pessoal docente deve “manifestar opiniões profissionais favoráveis ao desenvolvimento sustentável da educação”.

No âmbito da relação entre docentes e alunos, o professor deve “tratar com igualdade todos os alunos, não discriminando nenhum por razão de nacionalidade, ascendência, raça, sexo, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas, contexto familiar, limitações físicas e psicológicas e de capacidade pessoal, entre outros”.

Ainda no plano do respeito pela diferença, uma outra alínea do mesmo ponto estabelece que cada docente deve “conhecer e compreender os alunos, respeitar as diferenças individuais, descobrindo o seu potencial e incentivando o seu desenvolvimento diversificado, e, perante as suas diferentes necessidades, proporcionar os apoios adequados”. Já com os encarregados de educação deve ser estabelecida “uma relação de parceria amigável”. O despacho, assinado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, prevê ainda que o docente “evite quaisquer benefícios indevidos que possam advir do exercício das suas funções”.