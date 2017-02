Mulher que ficou em coma no acidente da Rua de Entena ainda no hospital

A mulher que sofreu os ferimentos mais graves no acidente ocorrido em Agosto Rua de Entena ainda se encontra internada no Hospital Kiang Wu. A turista, que ficou em coma, está desde 1 de Setembro na enfermaria do hospital privado, depois de ter sido transferida da unidade de cuidados intensivos.

De acordo com a informação avançada ontem pelo Secretariado do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo ao PONTO FINAL estão igualmente no território dois familiares a acompanharem a vítima.

Depois de inicialmente o Governo ter revelado as lesões da vítima, desta feita o organismo recusou-se a avançar com um prognóstico devido a “motivos de sigilo médico” e “ao respeito à privacidade da turista”.

Sobre as resoluções dos pedidos de compensação por parte das seguradoras às vítimas o Secretariado do GGCT limitou-se a dizer que “a agência de viagens local tem vindo a prestar a assistência necessária aos familiares que se encontram em Macau”.

O acidente da Rua de Entena decorreu a 8 de Agosto quando um autocarro de turismo desgovernado embateu contra um edifício.