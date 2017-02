“Macau deixou de existir para Portugal depois de 1999”

Um novo livro analisa “as últimas memórias de Portugal” em Macau. Mário Mesquita Borges defende que há um “desvanecimento” da presença lusa no território.

João Paulo Meneses

Mário Mesquita Borges regressa a Macau na próxima semana para apresentar o seu novo livro “Macau, as Últimas Memórias de Portugal”.

Na obra, o agora docente da Universidade Católica, em Lisboa, defende que “a existência de Macau, nas suas condições, é tida como um acontecimento de autêntica originalidade”, chegando a dizer que “o carácter mágico, assombroso, que por vezes deve muito pouco às fontes his­tóricas, característico da condição portuguesa, encontra uma constante identificati­va em Macau”.

Não é, no entanto, uma perspectiva optimista aquela que Mário Mesquita Borges defende neste ensaio que parte da sua tese de mestrado e se autonomizou no sentido de ter sido “feito com a certeza de quem procura o rigor histórico, mas também de quem defende os seus”.

O autor identifica um primeiro momento em “a singularidade de Macau acabou por ser omitida de forma indiscreta pela euforia demagógica da altura”, o período revolucionário a seguir a 1974. Foi “a chegada do governador Rocha Vieira ao território, em 1991, [que] ofereceu uma indiscreta serenidade aos agitados ânimos nacionais em volta da questão de Macau”.

Mesquita Borges centra-se alongadamente na relação entre Portugueses e Chineses, dizendo que “o escasso interesse despertado pelo território ao longo de vários séculos determinou que, quer do lado português, quer do lado chinês, as referências explicativas em relação ao território fossem diminutas, excepção feita aos episódios de conflito ou de mudanças significativas”.

Os conflitos seriam inevitáveis? “Em Macau, as particularidades do território e o decorrer da vivência conjunta entre chineses e europeus promoveu, nos últimos cem anos, o aparecimento de uma profusão de conflitos que devem, por vezes, pouco à objectividade e muito às simbologias e conjunções metafísicas”, defende o académico em “Macau, as Últimas Memórias de Portugal”. Assim, diz Mário Mesquita Borges, que “o evoluir de Macau, a nível identitário e mnemónico, ficou marcado, do lado chinês, pela existência de uma plena indiferença sobre o papel de Portugal no terri­tório”.

PESSIMISMO É A NOTA DOMINANTE

“A passagem do tempo denuncia a verdade dos factos, e em relação a Macau esta máxima continua a revelar toda a sua exactidão. Macau deixou de existir para Portugal depois de 1999. A presença das instituições portuguesas no território, tendo em conta os séculos de intercâmbio e a ligação histórica a Macau, é nos dias de hoje simbólica ou movida por interesses que nada devem a intuitos de permanência figurativa ou evocativa do grande decorrer mnemónico português. A protuberância economicista, a volúpia da urbe que tem vindo a entreter e demandar o destino do território desde a abertura do mercado do jogo em 2001 revelam isso mesmo”, defende Mário Mesquita Borges no livro, acrescentando que “desde a passagem para a Administração chinesa, é fácil verificar-se que o restante da presença portuguesa, consagrado em aspectos vivos, como a língua, está a ser desgastado com vista a um desejado desvanecimento”.

Exemplos desse “desvanecimento”? “A forma como alguns edifícios icónicos do território estão a ser subjugados ao percurso coercivo do progresso é bem revelador do que as próximas décadas podem trazer para a memória portuguesa deixada nos edifícios e nos monumentos”, sustenta o autor.

E já nem os macaenses poderão vir a desempenhar um papel decisivo. Mesquita Borges entende, a fechar, que “o aparente vigor e continuidade da comunidade macaense ao encontro da cultura portuguesa parecem, acima de tudo, uma última energia de uma permanência que, nos moldes e condições presentes, consagra pouco ao futuro”.

Contactado pelo PONTO FINAL, Mesquita Borges reservou as respostas às questões colocadas por este jornal para a apresentação da obra no território.

NASCIDO EM MACAU

Radicado em Portugal, Mário Mesquita Borges nasceu em Macau. “Os meus avós maternos chegaram a Macau em meados do século passado e aqui casaram os meus pais. Foi em Macau que o meu Pai desenvolveu grande parte da sua vida profissional, a defender os interesses do território, num primeiro momento, como oficial e comandante da Companhia de Engenharia da guarnição militar portuguesa e, num segundo, como chefe de Gabinete do Governador, chefe do Gabinete de Fiscalização da Ponte Macau-Taipa (Ponte Governador Nobre de Carvalho) e, posteriormente, Comandante Militar, depois como engenheiro civil em profissional liberal e, finalmente, como deputado à Assembleia Legislativa”, conta na Introdução.

“Macau, as Últimas Memórias de Portugal” é apresentado no dia 8, às 18h30, no auditório do Consulado Geral de Portugal. O livro, de 189 páginas, é uma edição da “Livros do Meio” e integra a série “Cadernos Hoje”.