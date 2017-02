Lo Kin I foi nomeada subdirectora dos Serviços de Administração e Função Pública

Lo Kin I é, desde ontem, a nova subdirectora dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP). A tomada de posse da nova responsável foi presidida pela Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. A governante foi quem assinou também o despacho da nomeação para o cargo.

Lo Kin I ingressou na função pública no ano de 2005 e já desempenhou diferentes funções no Executivo, incluindo de técnica superior e chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identificação, de chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos e também de assessora do Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

No discurso de tomada de posse, Lo Kin I afirmou que “irá coadjuvar o seu superior, em conjunto com todos os colegas dos SAFP, de modo a garantir o cumprimento das competências e a implementação dos trabalhos estabelecidos nas Linhas de Acção Governativa”.