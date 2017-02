Japão quer transformar telemóveis antigos nas medalhas de Tóquio 2020

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, pediu aos japoneses para doarem os seus ‘smartphones’ e computadores antigos para usarem o metal no fabrico das medalhas olímpicas.

O comité encarregado de organizar os próximos Jogos Olímpicos convidou a nação japonesa a “desempenhar o seu próprio papel” nos preparativos do evento com uma campanha de recolha de dispositivos, que arranca a nível nacional no próximo mês de abril, explicou hoje à agência Efe um porta-voz do comité.

O organismo espera recolher cerca de oito toneladas de metal para as 5.000 medalhas que vão ser distribuídas entre os atletas vencedores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na capital japonesa dentro de três anos.

“Os computadores e os telefones inteligentes tornaram-se ferramentas úteis. No entanto, creio que é um desperdício deitar fora dispositivos de cada vez que há um avanço tecnológico e surgem novos modelos”, disse em comunicado o ginasta Kohei Uchimura, que venceu medalha de ouro individual e por equipa no Rio 2016.

O atleta acredita que a iniciativa, que respeita o ambiente e aumenta a consciencialização sobre resíduos, envia “uma mensagem importante às gerações futuras”.

As medalhas recicladas foram utilizadas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 2010, e metais reciclados já foram usados para o fabrico parcial das medalhas de ouro e bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.