H&M vai lançar loja online para o mercado de Macau

A multinacional sueca H&M vai expandir-se no território com a abertura de uma loja online ainda este ano, de acordo com o portal especializado nas vendas a retalho Inside Retail Asia. A informação é confirmada pelo actual portal da marca sueca para Macau que anuncia a “iminente” abertura deste serviço e oferece descontos com o registo para quem queira receber uma newsletter do grupo.

Além da futura plataforma online, a marca de roupa sueca está presente em Macau com duas lojas no Cotai, nomeadamente uma no casino Venetian e outra no Galaxy Resort.

A abertura da loja online em Macau vai ser acompanhada pelo lançamento de plataformas semelhantes em outros mercados asiáticos como Hong Kong, Singapura, Taiwan, Malásia e Turquia.

“Actualmente a H&M está presente em 63 mercados dos quais 35 oferecem plataformas para comércio online. Damos as boas-vindas aos mais de 13 mil colegas novos, o que significa que o nosso grupo conta actualmente com mais de 161 mil trabalhadores”, afirmou Karl-Johan Persson, CEO da empresa.