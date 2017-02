GP de Macau nos planos de esperança alemã Fittje

O jovem piloto alemão Jannes Fittje acaba de garantir um lugar na escuderia Fortec Motorsports para competir na Eurofórmula Open – antigo Campeonato Espanhol de Fórmula 3, posteriormente designado de Open Europeu de F3 – depois do bom desempenho alcançado no ano passado no Campeonato Germânico de Fórmula 4. Com uma carreira promissora pela frente, o jovem piloto já admitiu: a participação no Grande Prémio de Macau é um dos objectivos para a nova temporada.

Depois de duas épocas a competir na Fórmula 4 (melhorando o 18.º lugar de 2015 para sétimo em 2016), que se seguiram à sua formação como piloto no karting, Fittje chega à Fórmula 3 aos 17 anos, com um entusiasmo incontido, especialmente depois de já ter testado o carro em duas ocasiões no ano passado, na preparação da equipa para o Grande Prémio de Macau, onde o alemão conta estar presente este ano: “Fiquei mesmo impressionado com os dois testes que completei com a Fortec no ano passado”, sublinha o jovem piloto. “A comunicação é muito eficiente entre equipa e piloto, e isso permitiu-nos melhorar a afinação do carro juntos. Senti-me muito confortável no carro em ambos os testes. Todo o pessoal na Fortec foi realmente prestativo e mostrou uma grande motivação, por isso a atmosfera dentro da equipa é espectacular para mim”, destaca.

Para a sua temporada de estreia na Eurofórmula Open, Fittje diz esperar um bom arranque e revela que o objectivo é terminar o campeonato entre os três primeiros, com o maior número possível de vitórias e pódios, antes da chegada a Macau.

Citado pelo site Paddockscout.com, o director da equipa, Jamie Dye, mostrou-se igualmente optimista, revelando que o piloto “mostrou grande potencial” durante o seu consistente campeonato na Fórmula 4: “Estamos ansiosos por continuar em grande forma juntos, depois dos nossos sólidos testes de Inverno”, adianta.