Fundação Casa de Macau em Lisboa organiza curso em caligrafia chinesa

A Fundação Casa de Macau dinamiza, a partir de 11 de Fevereiro, um curso em Caligrafia Chinesa ministrado pelo Mestre Professor Wang Zai Jun. O curso é planificado em parceria com o Observatório da China e tem como objectivo fornecer as “bases técnicas que possibilitam compreender, classificar e apreciar os principais estilos caligráficos”.

As inscrições são limitadas a 12 alunos e têm um preço que varia entre os 15 e os 40 euros. As aulas decorrem aos sábados das 15h00 às 17h00 no Centro de Documentação da FCM, no Príncipe Real.