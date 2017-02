Filipinas: Incêndio em unidade fabril deixa mais de cem feridos

Mais de uma centena de pessoas ficaram feridas esta quinta-feira, nas Filipinas, num incêndio numa fábrica de materiais para casas prefabricadas na província de Cavite, a sul de Manila.

O governador de Cavite, Jesus Crispin Remulla, disse em declarações à CNN Filipinas que o número de feridos chegou aos 104, a maioria por intoxicação, e que, destes, 40 estão internados no hospital.

As autoridades da província não afastam a possibilidade de haver vítimas mortais presas no edifício, já que ainda não foi concluída a contagem dos trabalhadores que se encontravam nas instalações.

Acredita-se que o fogo começou na noite de quarta-feira, na primeira das três fábricas do edifício da Housing Technology Industries (HTI), localizada num complexo industrial para empresas exportadoras na localidade de General Trias, a sul da ilha de Luzón.

Alguns trabalhadores que se encontravam na fábrica disseram à imprensa local que se ouviu uma explosão antes de o fogo se propagar por todas as instalações.

A HTI – uma empresa dedicada ao fabrico de materiais domésticos para venda no Japão – empregava 6.000 pessoas nesta fábrica que ocupava seis hectares de terreno. As autoridades investigam agora as causas exactas do incêndio.