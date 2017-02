Exposição sobre casamentos arranca no Studio City no dia 17

O resort Studio City vai ser o palco de uma exposição focada no casamento, com a exibição de vários produtos relacionados com o ritual, como vestidos, decorações, conjuntos de mesa, entre outros. O evento vai decorrer no fim-de-semana compreendido entre os dias 17 e 19 do corrente mês.

A exposição vai ter lugar no Grand Ballroom do casino da operadora Melco Crown, sendo que as entradas são grátis. Durante o acontecimento vai haver um desfile para que os eventuais interessados possam ver os diferentes tipos de vestidos. Outro dos complementos à exposição é uma prova de comida e de vinhos.

Nos três dias da exposição vão ser também sorteados pacotes para usufruir dos serviços do Studio City, como estadias, o usufruto dos spas da operadoras e outras ofertas relacionadas com o entretenimento existente no espaço.

Os casais que optem por comprar um pacote de casamento durante a feira vão ter direito a um desconto de 15 por cento, podendo igualmente – dependendo do acordo feito – ter outros descontos que podem alcançar as 8 mil patacas.