Ella Lei exige subsídio de turno para trabalhadores em horário especial de trabalho

A deputada Ella Lei questionou o Governo sobre a não atribuição de subsídios de turno a trabalhadores da Divisão de Informação de Riscos do Centro de Segurança Alimentar, que prestam serviço nos dias de descanso semanal. José Tavares justifica a imposição de um horário especial de trabalho com o funcionamento ininterrupto dos serviços. O presidente do IACM alega que o subsídio não se aplica uma vez que estes trabalhadores gozam de dias de descanso fixos e consecutivos.

Ella Lei defende a atribuição de subsídios de turno a trabalhadores aos quais é exigido que exerçam funções nos dias de descanso semanal. Em interpelação dirigida ao Governo, a deputada fez notar que a norma não está a ser seguida com os funcionários da Divisão de Informação de Riscos do Centro de Segurança Alimentar, sob a alçada do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Ella Lei Cheng I salientou ainda que os mesmos trabalhadores não estão a receber qualquer compensação nos casos em que ocorre sobreposição entre feriados e tolerâncias de ponto e os seus dias de descanso. José Tavares respondeu que os serviços em causa se mantêm em funcionamento ininterruptamente, o que obriga a que os funcionários trabalhem em horário especial de trabalho. O presidente do conselho de administração do IACM alega que o subsídio de turno não se aplica, uma vez que os funcionários afectados gozam de dias de descanso fixos e consecutivos. Já as questões de compensação foram remetidas para os serviços onde decorre a revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública.

Assinalando que a Divisão de informação de riscos exige que os trabalhadores prestem serviço nos dias de descanso semanal, Lei Cheng I defende que se os mesmos serviços “são necessários e têm que ser prestados regularmente”. Apesar de dar os serviços por imprescindíveis, a deputada defende que “há que atribuir aos trabalhadores subsídios de turno segundo o ETAPM [Estatuto dos Trabalhadores de Administração e Função Pública de Macau], pois só assim é que os serviços competentes podem impor horários de trabalho especiais, nos termos da lei”.

Numa primeira questão colocada ao Governo, a parlamentar lembra que no Centro de Segurança Alimentar existem muitas unidades, sendo que algumas adoptam horários de trabalho especiais e outras não. E pergunta: “Porquê? Os Serviços competentes ponderaram sobre a necessidade de exigir trabalho regular durante o sábado e o domingo?”

Em resposta, José Tavares explica que a Divisão de Informação de Riscos dispõe de um posto de informações sobre produtos alimentares que funciona de terça-feira a domingo, e que, para facilitar a participação dos cidadãos, a maior parte das actividades organizadas pela divisão “é planeada para acontecerem em fins-de-semana”:“Esta é a razão porque uma parte dos trabalhadores necessita de exercer funções em horário especial de trabalho”, justifica o presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Ella Lei considerou ainda que, se os serviços consideram que existe necessidade de um horário especial de trabalho, devem “atribuir o respectivo subsídio de turno”. A deputada salienta que “os trabalhadores da referida divisão não recebem, como manda a lei, o respectivo subsídio de turno, igual a 7,5 por cento do seu índice salarial”. E ainda que “nem sequer foram compensados quando houve sobreposição entre feriados e tolerâncias de ponto e os seus dias de descanso. Porquê?”, questiona.

José Tavares responde que os funcionários da mesma divisão trabalham “cinco dias e 36 horas por semana: uma parte dos trabalhadores trabalha de terça-feira a sábado e outra parte de domingo a quinta-feira, sendo o horário de serviço, dia de descanso obrigatório e dia de descanso complementar semanal fixos e consecutivos”. Alega o dirigente que os mesmos trabalhadores “exercendo funções em horário especial de trabalho, não se inserem na norma referente ao pessoal que pode receber o subsídio de turno correspondente”. O que o responsável explica nos termos do artigo 202º do ETAPM, que refere: ‘quando a prestação de trabalho seja efectuada em regime de dois turnos, incluindo, total ou parcialmente, os dias de descanso semanal ou complementar”.

Já quanto à questão da compensação, explica José Tavares que “quando ocorra uma coincidência de dias de descanso semanal, feriados ou tolerâncias de ponto, o IACM já levou essa questão aos serviços competentes que, de momento, se encontram a fazer a revisão do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, esperando que a possam ter em consideração”.

Por fim, Ella Lei quis também saber se “existem ainda no IACM outras unidades que não atribuem, como manda a lei, os correspondentes subsídios de turno”. José Tavares elencou vários outros serviços sob a tutela do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais que, “por terem um horário de funcionamento fixo, os seus trabalhadores exercem também funções segundo um regime de horário especial de trabalho”. Assinalando ainda que o IACM, “antes da sua implementação, entra em comunicação com os respectivos trabalhadores e ausculta a sua opinião”.