Clube de golfe de Donald Trump condenado a pagar seis milhões de dólares a antigos membros

Um tribunal federal da Flórida condenou anteontem um clube de golfe do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a reembolsar em seis milhões de dólares antigos membros.

O grupo de 65 ex-membros do Trump National Jupiter Golf Club quis deixar de ser associado depois de Donald Trump ter adquirido a propriedade ao grupo Ritz-Carlton, em 2012.

As regras do clube permitiam que os antigos membros continuassem a jogar no campo até serem encontrados novos associados. No entanto, a nova gerência alterou os regulamentos, barrou a entrada a esses membros e recusou reembolsa-los da verba que pagavam mensalmente, 18.000 dólares.