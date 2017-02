Cloud Gate regressa ao CCM com performance centrada na cultura do arroz

O Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) recebe a 15 de Abril, às 20 horas, o espectáculo “Arroz”, pela companhia de dança-teatro Cloud Gate.

“Os bailarinos da companhia pisam o palco embalados por uma combinação de sons etéreos que vão das canções tradicionais Hakka às composições clássicas de Camille Saint-Saëns e Richard Strauss, combinando momentos de intensidade hiper-lenta com rasgos de fúria frenética”, avança o CCM, em nota enviada às redacções.

O cenário combina projecções centradas na cultura do arroz, “com uma fusão coreográfica de dança contemporânea e artes marciais”. A Cloud Gate, companhia de Taiwan fundada em 1973, traz neste regresso ao CCM um workshop orientado pelos seus performers. No dia do espectáculo o público poderá ainda assistir a uma tertúlia e juntar-se a uma visita guiada aos bastidores. Os bilhetes estão disponíveis a partir de 5 de Fevereiro e os preços variam entre as 150 e as 300 patacas. O espectáculo tem a duração de 70 minutos.

