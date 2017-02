O Centro de Apoio ao Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde destinado às unidades de saúde vai ser começar a operar a partir de segunda-feira no 6.º andar do Centro Hotline. Actualmente as instalações deste serviços encontra-se no 12.º andar do edifício Finance and IT Center, FIT na sigla inglesa.

No que diz respeito ao Centro de Apoio ao Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde para os cidadãos, este vai manter-se na actual localização, ou seja o 12.º andar do edifício FIT.