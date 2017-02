O fabricante automóvel russo AvtoVAZ começou no início do ano a exportar o modelo Lada 4×4 SUV para a República Popular da China. A empresa viu-se obrigada a associar-se a uma distribuidora chinesa para que o veículo pudesse ser comercializado a preços competitivos. Em 2016, o fabricante russo exportou um total de 20 mil viaturas. Com a entrada no maior mercado do mundo, a AvtoVAZ espera poder ver esse valor reforçado em 50 por cento.

