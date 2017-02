Albergue SCM celebra Dia Mundial do Cancro com acção de angariação de fundos

O Dia Mundial do Cancro é assinalado no próximo sábado e o Albergue SCM decidiu associar a efeméride ao período de festividades do Ano Novo Lunar. Ao longo de um mês, no espaço localizado no bairro de São Lázaro, os residentes podem dar o seu contributo à luta contra o cancro através de doações. Serão também desenvolvidas actividades ligadas ao tema que dá o mote às actividades este ano, o desporto.

São 8,2 milhões as pessoas que morrem, todos os anos, devido ao cancro. A doença é responsável por cerca de 13 por cento das mortes que ocorrem a nível global e a Organização Mundial de Saúde estima um aumento no número de casos que pode chegar aos 70 por cento durante as próximas duas décadas. São inúmeras as iniciativas desenvolvidas no âmbito da prevenção e do combate às doenças cancerígenas, mas é no dia Dia Mundial do Cancro – que se celebra, anualmente a 4 de Fevereiro – que os esforços de consciencialização se fazem mais visíveis. Macau inclui-se na lista dos territórios onde a data é assinalada. No Albergue SCM, situado no bairro de São Lázaro, serão recolhidos, no sábado, donativos a favor da luta contra o cancro.

Desde há três anos há no Albergue SCM um “poço dos desejos” para angariação de fundos que são encaminhados para associações do território. Fechado durante a maior parte do ano, o poço é aberto ao longo do período de celebrações do Ano Novo Lunar. No passado, o montante recolhido com a iniciativa reverteu a favor da ANIMA. Este ano, a organização do “Albergue SCM Wishing Well” decidiu doar o dinheiro angariado à União Internacional de Controlo do Cancro, entidade responsável pelo Dia Mundial do Cancro: “Percebemos que, todos os anos, oito milhões de pessoas morrem em consequência do cancro e nós podemos, aqui, consciencializar as pessoas para mudarem os seus hábitos de vida para hábitos mais saudáveis. Este é o objectivo do “poço dos desejos”, explicou ao PONTO FINAL a co-organizadora do “Albergue SCM Wishing Well – World Cancer Day Ceremony”, Regina Gan. “O tema deste ano é o desporto e o ‘slogan’ é ‘We can, I can” [em português, ‘Nós podemos. Eu posso”]. De forma a celebrar o ‘poço dos desejos’, vamos ter também actividades relacionadas com desportos chineses: a dança do leão – que é muito tradicional no Ano Novo Chinês – e Tai Chi”, acrescentou a responsável.

Segundo a organizadora do evento, “muitas pessoas já se deslocaram [ao Albergue SCM] para pedir os seus desejos e contribuir com dinheiro”. A expectativa para domingo é que participem “muitas pessoas” à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores.

Localizado no centro do pátio do Albergue SCM, o “poço dos desejos” foi aberto no dia 24 do mês passado e assim permanecerá até ao final deste mês, dia 28. A cerimónia de apresentação da iniciativa está agendada para domingo, 4, e no programa consta um discurso de abertura proferido pelo arquitecto local e responsável pelo espaço, Carlos Marreiros. J.F.