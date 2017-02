CSI: Macau

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

Remédios milagrosos

Como qualquer septuagenária, G. está sempre atenta a tudo o que sejam novos métodos e medicamentos que ajudem a debelar as pequenas mazelas e tormentas físicas próprias da idade. Daí não lhe ter escapado a conversa daquele casal na segunda-feira, quando passava por Gongbei, em Zhuhai. O homem e a mulher discutiam, alto e bom som, as virtudes de um “remédio milagroso”, que curava de tudo, desde enxaquecas a dores reumáticas.

Interessada, estabeleceu conversa com o casal, que lhe enumerou a lista de benefícios daquela maravilha da ciência. Mas onde encontrar? “Por acaso está com sorte: eu e o meu marido conhecemos o distribuidor. Podemos lhe entregar a primeira embalagem por apenas 27 mil yuans [31,4 mil patacas]”, anunciou a mulher, que se prontificou ainda a pagar por G., uma vez que a idosa não levava aquele montante consigo. “Logo nos dá o dinheiro amanhã quando o meu marido lhe levar o produto”, sugeriu.

E assim foi – na terça, o homem apareceu-lhe à porta com uma embalagem de dois quilos do produto. Mas um dia depois, recebeu a visita inesperada de duas mulheres, a quem tinha sido referenciada pelo casal. Vinham anunciar a promoção de um outro remédio, ainda mais raro e miraculoso, ou não fosse feito à base de marfim (!). Uma vez mais, G. ficou convencida de que precisava mesmo daquilo e aceitou pagar 60 mil yuans [69,8 mil patacas], que não tinha no momento, mas que podia arranjar até ao dia seguinte, a tempo da entrega.

Só que, mais tarde, enquanto tentava obter emprestado o dinheiro junto de familiares, acabaria por ter de contar a história toda e um parente concluiu que G. estava a ser vítima de burla. Apresentou queixa na Polícia Judiciária, que se prontificou a investigar. Até ao fecho desta edição, as burlonas do remédio de marfim ainda não tinham aparecido com a mercadoria.

Proxenetismo à distância

Por um salário de apenas dois mil dólares de Hong Kong – 2060 patacas – H., um cidadão da República Popular da China de 29 anos, aceitou vir para Macau realizar um serviço esquisito, mas aparentemente simples: apenas tinha de acompanhar X., uma mulher da mesma idade, para que chegasse em segurança aos hotéis e quartos onde praticaria a prostituição. Ambos tinham entrado no esquema seguindo as instruções de um tal Z., que conheceram numa rede social. Por cada serviço, em que cobrava mil dólares de Hong Kong [1030 patacas], X. ficava apenas com metade. À distância, o misterioso Z. ia comandando as operações e combinando os encontros com os clientes.

Seguindo uma pista, a Polícia de Segurança Pública foi ter à porta de um quarto no 18.º andar de um hotel no Cotai. Lá dentro, encontrou H. e X., que confessaram as práticas de que eram suspeitos. X. contou ainda que já tinha recebido a visita de um casal que vinha cobrar a parte que cabia a Z. pelos serviços até então prestados.

No piso de baixo, no mesmo hotel, a polícia viria mais tarde a descobrir, num outro quarto, um homem de 20 anos e duas mulheres, de 19 e 36 anos, que estavam a actuar nos mesmos moldes, também recrutados pelo mesmo proxeneta virtual.

Pesca de inocentes

Quando viu o anúncio num site chinês a dar conta de uma promoção em que, com apenas 10 yuans [11,6 patacas], era possível obter um “cartão de jogo” com créditos equivalentes a 60 mil yuans (69,8 mil patacas), J. achou credível a mirabolante proposta. Seguiu o contacto de WeChat indicado, de onde recebeu instruções para o pagamento dos 10 yuans através de outra aplicação, o QQ.

Era 1h da madrugada de segunda-feira quando estava a passar para um desconhecido todos os dados pessoais que lhe iam sendo solicitados. Uma hora depois, começou a receber intrigantes mensagens de alguns dos seus amigos do WeChat, a perguntar se ele já tinha recebido o dinheiro que estavam a transferir para a conta indicada, conforme tinha pedido. “Mas eu não pedi nada!”, respondeu reiteradamente.

Não demorou muito a descobrir que alguém se havia apoderado da sua conta de WeChat – à qual deixou de conseguir aceder – e estava a enviar mensagens a todos os seus amigos a pedir dinheiro emprestado. Apresentou queixa à Polícia Judiciária. Embora não tenha perdido dinheiro, uma vez que não chegou a enviar os 10 yuans da suposta promoção, um número indeterminado de amigos seus do WeChat terá perdido quantias entre 100 e 800 yuans (de 116 a 930 patacas).

Vira o disco e…

“Play it again” (Toca outra vez) foi o nome da digressão que trouxe o cantor Ronald Cheng uma vez mais a Macau. Tal como tem acontecido reiteradamente em grandes espectáculos no território, apesar dos insistentes alertas das autoridades, também desta vez houve quem tentasse conseguir desesperadamente um bilhete através do mercado negro virtual… e ficasse a arder com o dinheiro.

Foi assim com B., uma fã do cantor de Hong Kong, que descobriu, no dia 16 de Janeiro, uma pessoa no Facebook disposta a vender-lhe dois bilhetes por 1256 patacas para o concerto do dia 30. A jovem fez a transferência para um número de conta indicado e ficou à espera dos bilhetes. Achou estranho que até ao dia 23 – a uma semana do espectáculo – ainda não tivesse qualquer sinal dos ingressos. Tentou contactar a pessoa que lhe tinha vendido os bilhetes, mas o seu acesso à esse contacto do Facebook tinha sido bloqueado. Apresentou queixa na Polícia Judiciária.