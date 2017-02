Wynn retira produtos de Tom Ford dos seus casinos em Las Vegas

Steve Wynn retirou os produtos concebidos pelos estilista Tom Ford das lojas dos seus casinos de Las Vegas, após este se ter recusado publicamente a conceber um traje para a primeira-dama norte-americana, Melania Trump, usar na cerimónia da tomada de posse.

Num programa norte-americano de televisão o estilista de 55 anos disse que não vestiria Melania Trump enquanto ela estivesse na Casa Branca porque as suas roupas são muito caras para a primeira-dama norte-americana vestir. Tom Ford explicou que alguém no lugar de Melania Trump deve vestir roupas com quais todas as classes se possam identificar.

A revelação de que os cosméticos e óculos de sol com assinatura de Tom Ford teriam sido retirados dos casinos de Las Vegas de Steve Wynn foi feita por Donald Trump, num programa do canal televisivo Fox. O facto foi depois confirmado pela própria operadora, que explicou ainda que as lojas nos casinos de Wynn nunca venderam roupa Tom Ford, apenas cosméticos e óculos-de-sol.