O banho do gigante quarentão: O elefante asiático Bull Bong Su leva uma esfregadela final após o belo banho que lhe deu Lucy Truelson, tratadora dos paquidermes no Jardim Zoológico de Melbourne, na Austrália. Tudo para celebrar as 40 velinhas que Bull Bong Su teve de apagar com a tromba. O paquiderme chegou em 1977 ao zoo ao australiano, quando era apenas um filhote. Joe Castro/EPA

