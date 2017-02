Festa para todos: Nativos e representantes do povo Koomurri, um dos grupos aborígenes da Austrália executam a “Dança do Fumo”, durante a Cerimónia Matinal Wugulora, no Campo de Walumil, na reserva de Barangaroo. O evento é integrado nas celebrações do Dia da Austrália, que ontem se assinalou. Brendan Esposito/EPA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...