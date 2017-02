Turistas filmam abuso de taxista e acabam detidos

O condutor de um táxi cobrou a um casal de Hong Kong 100 patacas por uma viagem que não deveria ter chegado às 20. De forma insólita, acabaram por ser os dois turistas a serem levados para a esquadra e interrogados.

Um casal de turistas acabou numa esquadra da polícia da ilha da Taipa, a ser interrogado pelos agentes, depois de ter usado um telemóvel para gravar o número de matrícula de um taxista local que alegadamente estava a cobrar mais do que devia.

Tudo começou quando o casal, residente na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong apanhou um táxi no Venetian para ir até ao Wynn Palace, numa deslocação que, em princípio, não deveria ir muito além da bandeirada inicial de 17 patacas. O problema foi que, na hora de apresentar a conta, o taxista quis receber bem mais do que isso: nada menos do que 100 patacas.

Inconformada, a mulher gravou com o seu telemóvel o número da matrícula do táxi e ainda a conversa com o taxista, com a intenção de denunciar o caso. Acontece que o condutor do carro de aluguer foi mais rápido e apresentou primeiro uma queixa a um polícia, por acreditar ter sido filmado sem o seu consentimento.

Por não falarem cantonês, os dois cidadãos de Hong Kong acabariam por ser encaminhados a uma esquadra na Taipa, onde ficariam retidos durante cerca de seis horas, na sequência das acusações do taxista: “Tudo não passou de falsas alegações que o taxista fez, uma vez que o advogado chegou e analisou o telefone, e não havia qualquer vídeo em que aparecesse a cara do taxista, apenas o número da matrícula e a conversa que tiveram”, comentou no Facebook um amigo do casal, citado pelo jornal Macau Daily Times. De acordo com o que a pessoa que denunciou o caso publicou no perfil do International Ladies Club of Macau naquela rede social, um polícia terá questionado o casal se estaria interessado em apresentar queixa contra o taxista por falsas acusações, o que foi recusado.

Entretanto, na página de Facebook onde o caso foi divulgado, choveram comentários de internautas a apoiar a família e a criticar os taxistas que abusam da sua posição e também as autoridades. “Esta história deveria ser levada aos jornais, para expor quão ridículo é este sistema”, manifestou um cidadão. “A polícia age muito depressa, sem olhar para todas as provas que tem à disposição”, queixou-se outro.