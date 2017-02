“The Macau Kid” brilha em casa

O pugilista Ng Kuok Kun continua a representar Macau de forma irrepreensível no circuito internacional de boxe, depois de ter saído vitorioso do embate com o tailandês Komsan Polsan, a contar para a quinta Taça CCTV do Ano Novo Lunar Chinês. Integrada nos Campeonatos Mundiais da Federação Internacional de Boxe (IBF), a competição disputou-se no domingo e na segunda-feira em Macau. Conhecido pela alcunha de “The Macau Kid”, Ng mantém um palmarés invicto que vai já em 11 vitórias, seis das quais por nocaute.

Na Arena do Cotai, no hotel-casino Venetian, no domingo, a vitória de Ng, de 26 anos, foi conseguida aos pontos (57-57, 60-54 e 59-55), depois de cumprida a duração prevista de seis assaltos, num dos combates de suporte antes da contenda de maior cartaz da noite, que opunha o campeão de pesos galo juniores Jerwin Ancajas, das Filipinas, ao mexicano José Alfredo Rodríguez (ver texto: “Ancajas retém título com TKO sobre Rodríguez ao oitavo assalto”).

Antes disso, no “co-main-event” –a segunda luta de maior relevo – o peso pesado francês Carlos Takam nocauteou ao quarto assalto o polaco Marcin Rekowski para conquistar o ceptro Intercontinental da Federação Internacional de Boxe.

Na segunda-feira, o combate principal da noite terminou com uma vitória da chinesa Cai Zongju sobre a japonesa Etsuko Tada, aos pontos, que lhe valeu o cinturão Mundial de pesos mini-mosca da IBF.

Ente os restantes combates da jornada dupla de pugilismo, que incluiu 12 lutas, destaque para a vitória do chinês Xiang Jing, aos pontos, sobre o filipino Rollen del Castillo, nos pesos mosca, o triunfo do jovem tailandês Denchana Sakkreerin sobre o chinês Song Mingxi, estreante em combates profissionais, por knockout técnico, no sexto e último assalto de um combate de pesos leves e para a vitória do chinês Ge Wenfeng sobre o filipino Melmark Dignos, em luta a contar para o título Asiático de pesos galo da IBF.