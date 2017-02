Multas a taxistas com quebra de 18,25 por cento no ano passado

As multas emitidas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública aos taxistas do território sofreram uma quebra de 18,25 por cento, de 5.079 infracções para 4.152 coimas, de acordo com os números do portal oficial da PSP.

No que diz respeito às multas por recusa de passageiros houve uma quebra de 24,6 por cento de um total de 1.874 infracções para 1.413. Porém, no que diz respeito à cobrança abusiva foram registados mais casos: 1.713. Em 2015 as multas por cobrança abusiva tinham sido 1.233, registando-se um aumento de quase 39 por cento de ano para ano.

No ano passado, a PSP arrecadou para os cofres da RAEM um total de 206,96 milhões de patacas, o que representa um aumento de 13,98 por cento face a 2015 quando o total em multas tinha sido de 181,57 milhões de patacas.

Só na Ponte Nobre de Carvalho o número de multas por excesso de velocidade subiu de 5 ocorrências para 319, o que significa um aumento de 6280 por cento. Esta via é apenas utilizada por autocarros públicos e táxis. Já os casos de excesso grave de velocidade foram seis, quando em 2015 tinham sido apenas de um.