Mil atletas sobem ao topo da Torre de Macau em nome da caridade

Cerca de mil pessoas participaram na iniciativa de cumprir a correr – ou a andar, para os menos atléticos – um percurso que termina no topo da Torre de Macau e que tem como grande desafio os quase 1300 degraus de escadas que levam ao topo da estrutura.

Cumprindo o que já vem sendo uma tradição no Ano Novo Chinês, o objectivo da iniciativa passou por recolher fundos para iniciativas de beneficência, neste caso, destinados à Cruz Vermelha do território.

As provas foram disputadas na segunda-feira, com os participantes repartidos em duas categorias, ambas com a meta colocada no Adventure Deck, no 61.º piso da Torre. Uma das categorias – a mais exigente – incluía os 1298 degraus das escadas e disputou-se pela manhã. A outra, com um percurso reduzido levou os atletas a arrancar apenas do 38.º andar. Os participantes foram distribuídos por três categorias: absolutos, juniores e femininos.

Ip Seng Tou foi o grande vencedor do certame, ao cumprir o percurso mais exigente com um tempo de 9’18″57, seguido de Lok Wai Kin (9’48″95) e Chan Wang Kong (10’03″27). Entre os atletas juniores, destaque para os dois primeiros, Leong Meng Tak e Leung Chi Hei, ambos com tempos melhores do que o segundo classificado da categoria absoluta (9’28″57 e 9’48″44, respectivamente), com Kong Chi Lok (11’23″06) a terminar em terceiro. Na categoria feminina, a campeã foi Cheng Ka I (11’33″09), seguida de Angela Sou (11’58″66) e Season Huang Lian Fang (12’20″66).

Disputada desde 2009, a Subida de Beneficência à Torre de Macau tornou-se um evento regular nas comemorações do Ano Novo Chinês, atraindo tanto cidadãos locais como turistas. A participação é gratuita e a recolha de fundos é feita através da colocação de caixas para donativos em vários pontos ao longo do percurso. O evento inclui ainda uma série de jogos e sorteios com direito a prémios e descontos.