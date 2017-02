Mais de 2,2 milhões visitam Macau no Ano Novo Chinês

Macau recebeu mais de 2,2 milhões de visitantes por ocasião das festividades do Ano Novo Chinês, apurou ontem o PONTO FINAL, junto dos serviços competentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

“Durante os feriados do Ano Novo Chinês, entraram em Macau 1,82 milhões de visitantes até ao dia de [ante]ontem. Hoje [ontem] foram mais de 400 mil até às 19h”, informou Chio Song Un, porta-voz do CPSP. O número total de visitantes a entrarem no território durante o período foi de 2219 442. O conjunto de medidas de contingência posto em prática para fazer face a essa grande afluência de pessoas foi levantado ontem justamente às 19h, hora em que as coisas acalmaram, acrescentou o responsável.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) tomou uma série de medidas de contingência, incluindo, por exemplo, o reforço da inspecção em conjunto com o Departamento de Trânsito do CPSP para combater as infracções relativas aos táxis.