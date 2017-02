Macau recebeu 12 milhões de hóspedes em 2016

Os hotéis e pensões do território receberam 12 milhões de hóspedes no ano passado, mais 13,6 por cento do que em 2015, indicam dados oficiais divulgados na altura do Ano Novo Lunar.

O número de hóspedes provenientes da República Popular da China, que totalizou os 7,6 milhões e de Hong Kong (1,78 milhões) aumentou, respetivamente, 12,8 por cento e 17,8 por cento, enquanto que os hóspedes de Taiwan (477 mil) e da Coreia do Sul (304 mil) cresceram 24,7 por cento e 34,3 por cento, respectivamente, face a 2015.

Macau oferecia, no final do ano passado, 36 mil quartos – mais 4.000 do que em 2015 – distribuídos por um universo de 107 hotéis e pensões. As unidades hoteleiras de cinco estrelas representavam 60 por cento da capacidade hoteleira de Macau, num total de 22.000 quartos e as de quatro estrelas 21,2 por cento do total, percentagem correspondente a 7700 quartos.

Em 2016, a taxa de ocupação média fixou-se em 83,3 por cento (mais 1,8 pontos percentuais do que no ano imediatamente transacto), indica a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), dando conta de que a mais elevada (86,3 por cento) foi registada no segmento dos hotéis de quatro estrelas, seguindo-se a dos de cinco (83,7 por cento). Ambos os segmentos registaram um crescimento significativo face a 2015.

O número de visitantes que se alojaram nas unidades hoteleiras representou 72 por cento do total de turistas, traduzindo um aumento de 2,6 pontos percentuais.

Macau foi o destino escolhido por 30,95 milhões de visitantes em 2016, ano em que, pela primeira vez numa década, o universo dos que pernoitaram representou mais de metade do total: durante o ano passado, dos visitante que assomaram a Macau, 15,7 milhões ficaram pelo menos uma noite no território.