Lucros da Wynn Macau caíram 26,6 por cento

No último trimestre do ano passado, as receitas da Wynn Macau superaram as expectativas dos analistas, mas os lucros da empresa quedaram-se, ainda assim, aquém do esperado. Nos últimos três meses do ano passado, os casinos da operadora de jogo norte-americana geraram receitas de 917 milhões de dólares.

Os lucros da operadora de jogo Wynn Macau caíram 26,6 por cento, para 46,6 milhões de dólares norte-americanos, no último trimestre de 2016, em comparação com o mesmo período de 2015, revelou a empresa no final da semana passada.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, nos últimos três meses de 2015 a Wynn Macau havia registado lucros de 63,5 milhões de dólares. Os dois projetos da Wynn em Macau – o Wynn Macau, no centro da cidade que opera desde 2006 e o novo Wynn Palace, que abriu a 22 de Agosto no Cotai – geraram receitas de 917,1 milhões de dólares nos três últimos meses do ano, mais 65 por cento em termos anuais.

Este é o primeiro trimestre completo a contar com os ganhos do novo projecto.

O hotel-casino da Wynn na península de Macau, que agrupa o Wynn e o Wynn Encore, teve receitas líquidas de 498,5 milhões de dólares entre Outubro e Dezembro, menos 10,3 por cento do que as arrecadadas no mesmo período de 2015.

O EBITDA ajustado – resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações – foi de 148,9 milhões de dólares, menos sete por cento do que no quarto trimestre de 2015.

A maior fatia das receitas veio do casino, 465,3 milhões de dólares, menos 10,7 por cento em termos homólogos anuais.

O comunicado da Wynn destaca ainda os resultados do funcionamento do Wynn Palace, que arrecadou receitas líquidas de 418,7 milhões de dólares, com o EBITDA ajustado de 77,5 milhões de dólares.

Destas receitas, 373,2 milhões de dólares vieram do novo casino.

As receitas totais dos casinos de Macau iniciaram em Junho de 2014 uma curva descendente, caindo pelo terceiro ano consecutivo em 2016.

Contudo, a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria – o principal motor da economia de Macau –, com dezembro a marcar o quinto mês consecutivo de subida das receitas dos casinos em termos anuais homólogos.

Apesar de em termos gerais as contas da Wynn se terem saldado ainda por resultados negativos, as receitas obtidas pelo grupo liderado por Steve Wynn superaram as expectativas de analistas e de agências financeiras. Após o anúncio dos resultados, na madrugada da última sexta-feira, as acções da empresa valorizam sete por cento, numa tendência amplamente justificada pelo “forte desempenho” do Wynn Palace, no primeiro trimestre inteiramente auditado.

Se a performance em termos de receitas surpreendeu os especialistas, em termos de lucros os resultados da operadora quedaram-se aquém das melhores previsões das agências financeiras e dos bancos de investimento, quedando-se sete por cento abaixo dos resultados obtidos no último trimestre de 2015.